„Trumps Liste“ wird für Fußball-Fans zur Hölle

Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Cross Zweiter
Snowboard
Es droht eine WM ohne zahlreicher Fans! Die US-Regierung um Präsident Donald Trump ließ nämlich die Visa-Verfahren für Antragsteller aus 75 (!) Staaten vorerst einfrieren. Betroffen sind auch 15 Länder, die bei der Weltmeisterschaft in Amerika an den Start gehen. Auch Algerien und Jordanien, Gruppengegner des ÖFB-Teams, sind aktuell „verbannt“.
Samba-Rhythmen, Trommeln, die gelben Trikots – all das könnte in den US-Arenen fehlen. Denn Brasilien steht auf Donald Trumps Liste für die WM 2026!
