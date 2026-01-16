Lokal traf mit neuem Konzept Geschmack der Gäste

Weil die günstigen „Stempler- und Rentnermenüs“ so gut ankommen, hat der Landgasthof Zenkl in Gallizien in Kärnten die Aktion nun ausgeweitet! Das preiswerte Gastro-Konzept, das ursprünglich nur zur Belebung der ruhigeren Zeit beitragen sollte, hat voll eingeschlagen.
„Ursprünglich wollten wir mit unseren ,Stempler- und Rentnermenüs’, die natürlich für alle Gäste gelten, die ruhigere Zeit bis Frühling etwas überbrücken, aber das alles so gut ankommt, hätten wir auch nicht gedacht“, freut sich Zenkl-Chef Rudolf Tomaschitz-Türk, der sich seit Start der Aktion in seinem Wirtshaus, das somit einmal mehr auf leistbare Küche und Geselligkeit setzt, über viele neue Gäste freuen kann.
Seit Jänner eingeführt
Seit Jänner bietet der Familienbetrieb in Wildenstein unweit des berühmten Wasserfalles ja, wie berichtet, jeden Donnerstag und Freitag (von 11 bis 15 Uhr) dieses Gastro-Konzept an und trifft dabei wohl den Geschmack der Gesellschaft. „Dabei kostet das Menü nur 9,90 Euro, es besteht aus Suppe, Hauptspeise und Salat“, ergänzen die Söhne Marco und Tobias.
Weil diese Ausrichtung, bei der weder Qualität noch Service eingeschränkt werden, so gut ankommt, hat sich das Zenkl-Team nun auch dazu entschlossen, die „Stempler- und Rentnermenüs“ bis Ende April zu verlängern. Den jeweiligen Menüplan mit allen Informationen gibt es auf der Instagram- und Facebook-Seite des Gasthofs Zenkl.
Am Freitag standen etwa eine Karotten-Ingwer-Suppe, Zanderfilet „Pariser Art“ mit Petersilienkartoffeln und Gemüse oder zünftiges Reisfleisch auf dem Speiseplan.
