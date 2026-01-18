Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Perfekte Woche

Österreich räumte ab – acht Siege in acht Rennen!

Wintersport
18.01.2026 06:01
Johannes Aigner gewann beim Paraski-Weltcup in Saalbach beide Abfahrten und beide ...
Johannes Aigner gewann beim Paraski-Weltcup in Saalbach beide Abfahrten und beide Super-G-Rennen. Dieses Kunststück gelang auch seiner Schwester Veronika.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Perfekte Woche für Österreichs Paraski-Team beim Heimweltcup in Saalbach. In acht Rennen gab es acht Siege. Johannes Aigner (mit Guide Nico Haberl) und Veronika Aigner (mit Guide Elisabeth Aigner) räumten in der sehbehinderten Klasse voll ab, gewannen beide Abfahrten und beide Super-G-Rennen. Dazu gab es zwei zweite Plätze durch Elina Stary (mit Guide Stefan Winter) im Super-G.

0 Kommentare

Im Paralympics-Winter dominieren die Aigner-Geschwister den Weltcup in beeindruckender Manier. Die Woche am Zwölferkogel, wo vergangene Saison die alpine Ski-WM stattgefunden hatte, gelang ihnen eine in allen Belangen grandiose Vorstellung.

Johannes Aigner und seine Guide Nico Haberl freuten sich über vier Siege in vier Rennen.
Johannes Aigner und seine Guide Nico Haberl freuten sich über vier Siege in vier Rennen.(Bild: GEPA)

„Das geht runter wie Öl“
„Hansi“, der Freitag seinen 50. Sieg im Paraski-Weltcup gefeiert hatte, strahlte mit der Sonne um die Wette: „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit den Tagen hier in Saalbach. Bei einem Heimweltcup solche Erfolge feiern zu dürfen ist nochmal die Draufgabe. Der 50. Jubiläumssieg geht runter wie Öl, das gibt mir extrem viel zusätzliche Motivation. Und die brauchen wir auch, denn auf uns wartet vor den Spielen noch ein richtig anstrengendes Programm. Deshalb freue ich mich über die Leistungen, konzentriere mich aber schon auf die nächsten Rennen. Das Highlight steht mit Cortina noch aus, da möchte ich in Topform sein.“

Auch Veronika Aigner (li.) räumte mit Guide Elisabeth Aigner im „Home of Lässig“ voll ab.
Auch Veronika Aigner (li.) räumte mit Guide Elisabeth Aigner im „Home of Lässig“ voll ab.(Bild: GEPA)

Sieg trotz Steher im Mittelteil
Seine Schwester Veronika nickte: „Es ist schon sehr cool, was wir hier erreicht haben. Das Skifahren war aber noch nicht perfekt, wir haben noch einige Sachen zu verbessern. Wir wissen, wo wir ansetzen müssen, vor allem beim Wechsel von Licht und Schatten habe ich mir sehr schwer getan, da hatte ich im Mittelteil sogar einen Steher drin. Wir wollen das in den nächsten Rennen bereits verbessern. Aber jetzt genießen wir noch Saalbach und einen Ruhetag zu Hause.“

Elina Stary hatte Donnerstag noch eine Prüfung in der Schule. Dann fuhr sie Freitag und Samstag ...
Elina Stary hatte Donnerstag noch eine Prüfung in der Schule. Dann fuhr sie Freitag und Samstag mit Guide Stefan Winter zu zwei zweiten Plätzen im Super-G.(Bild: GEPA)

„Das war noch einmal eine andere Liga“
Auch Elina Stary war bestens gelaunt: „Ich hatte einen riesigen Spaß beim Skifahren. Es war noch einmal eine andere Liga im Vergleich zu meinen bisherigen Super-G-Rennen. Ich konnte aber viele Erfahrungen sammeln und habe eine große Freude, dass ich mich so überwinden konnte.“

Cheftrainer Manfred Widauer war stolz auf sein Team: „Das waren super Leistungen. So wie auch vom Organisationsteam um Fritz Steger. Wir hatten diese Woche perfekte Bedingungen.“ Und auch von den Ergebnissen war es eine perfekte Woche.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
195.987 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
104.789 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
88.843 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Mehr Wintersport
Teamkollege froh:
„Danke, Vinc! Jetzt hört die blöde Rederei auf“
Ski-Erfolgsgeschichte
Diese Kinder halten heute bei 120 Weltcupsiegen
Springen in Sapporo
Tschofenig bei nächstem Prevc-Sieg Dritter
Perfekte Woche
Österreich räumte ab – acht Siege in acht Rennen!
Hier im Liveticker
Super-G der Damen in Tarvis ab 11.15 Uhr

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf