Österreich räumte ab – acht Siege in acht Rennen!

„Das geht runter wie Öl“

„Hansi“, der Freitag seinen 50. Sieg im Paraski-Weltcup gefeiert hatte, strahlte mit der Sonne um die Wette: „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit den Tagen hier in Saalbach. Bei einem Heimweltcup solche Erfolge feiern zu dürfen ist nochmal die Draufgabe. Der 50. Jubiläumssieg geht runter wie Öl, das gibt mir extrem viel zusätzliche Motivation. Und die brauchen wir auch, denn auf uns wartet vor den Spielen noch ein richtig anstrengendes Programm. Deshalb freue ich mich über die Leistungen, konzentriere mich aber schon auf die nächsten Rennen. Das Highlight steht mit Cortina noch aus, da möchte ich in Topform sein.“