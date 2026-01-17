Studie: Paracetamol ungefährlich für Ungeborene

Damit hatten sie Frauen weltweit beunruhigt. „Die Einnahme von Tylenol (bekanntes Schmerz- und Fiebermittel in den USA mit dem Wirkstoff Paracetamol, Anm.) ist nicht gut. Ich sage es ganz offen. Nicht gut“, hatte US-Präsident Donald Trump beispielsweise gesagt. Damals wies die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen angeblichen Zusammenhang zwischen der Einnahme des Schmerzmittels und Autismus bei Kindern sofort zurück. „Es ist höchst beunruhigend, dass unsere Bundesgesundheitsbehörden bereit sind, eine Ankündigung zu machen, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden von Millionen von Menschen beeinträchtigt, ohne dass dafür verlässliche Daten vorliegen“, teilte auch das American College of Obstetricians and Gynaecologists (ACOG) mit.