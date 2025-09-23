Paracetamol: Fachleute widersprechen Trump

Autismus ist eine angeborene Entwicklungsstörung. Als Merkmale gelten Probleme im sozialen Umgang mit anderen Menschen, Kommunikationsschwierigkeiten und Verhaltensweisen, die sich wiederholen.

Laut dem deutschen Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus (autismus Deutschland e.V.) kann es vorkommen, dass Menschen mit Autismus emotionale Signale schwer einschätzen und diese ebenso schwer aussenden könnten. Zudem hätten sie große Probleme, wenn sich Handlungsabläufe veränderten. Es ist nicht vollständig aufgeklärt, welche Ursachen Autismus hervorrufen.