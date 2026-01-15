Gaza-Verwalter will Trümmer ins Meer schieben

„Gaza wird zurückkehren und innerhalb von sieben Jahren besser sein als zuvor“, sagte Shaath. Die UN ist diesbezüglich weniger optimistisch, sie geht davon aus, dass der Wiederaufbau mindestens bis 2040 dauern werde. Der Zuständigkeitsbereich des Komitees werde mit dem von der Hamas kontrollierten Gebiet beginnen und sich schrittweise ausdehnen, wenn sich das israelische Militär weiter zurückziehe, sagte der neue Gaza-Verwalter. Shaath ist Bauingenieur und war bisher stellvertretender Planungsminister in der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland.