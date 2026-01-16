Das ist über die Gaza-Übergangsregierung bekannt

Vereinte Nationen: „Wichtiger Schritt“

Bei dem ersten Treffen der neuen Übergangsregierung am Donnerstag wurde über die künftige Verwaltung und den Wiederaufbau des Gazastreifens gesprochen. Nun sind weitere Zusammenkünfte geplant. Die Vereinten Nationen sprachen von einem „wichtigen Schritt“ und begrüßten den Übergang zur zweiten Phase des Gaza-Friedensplans. Teil dieser Phase ist auch die Entwaffnung der Hamas, die zwar der Einrichtung der Regierung unpolitischer Fachleute zugestimmt hat, es aber weiter ablehnt, ihre Waffen abzugeben. Die Terrororganisation hat auch ihre Verpflichtungen der ersten Phase noch nicht erfüllt.