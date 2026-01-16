Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trump im Kontrollrat

Das ist über die Gaza-Übergangsregierung bekannt

Außenpolitik
16.01.2026 11:16
Ali Shaath ist zum Vorsitzenden der neuen Gaza-Übergangsregierung ernannt worden.
Ali Shaath ist zum Vorsitzenden der neuen Gaza-Übergangsregierung ernannt worden.(Bild: AFP/MOHAMMED ABED)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die neue Gaza-Übergangsregierung und das internationale Kontrollgremium stehen. Am Donnerstag ist die neue Technokratenregierung unter US-ägyptischer Schirmherrschaft erstmals in Kairo zusammengekommen. Technokratinnen und Technokraten übernehmen ihre Ämter vor allem aufgrund fachlicher Qualifikation, nicht wegen parteipolitischer Zugehörigkeit.

0 Kommentare

Die neue Übergangsregierung besteht aus 13 Männern und einer Frau, die aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland kommen. Zum Vorsitzenden wurde der Bauingenieur und bisherige stellvertretende Verkehrsminister in der Palästinensischen Autonomiebehörde, Ali Shaath, ernannt. Zur islamistischen Hamas sollen die neuen Regierungsmitglieder keine Verbindung haben.

US-Präsident Donald Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, dass sich auch der „Friedensrat“ (Board of Peace) formiert habe, dem er vorsteht. Die Namen der Mitglieder, die die Regierung beaufsichtigen sollen, würden bald bekanntgemacht. Nach israelischen Angaben soll der Bulgare und frühere UNO-Nahost-Gesandte Nikolaj Mladenow dem Rat vorstehen. Auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair wird immer wieder in Medienberichten genannt.

Lesen Sie auch:
Der neue Gaza-Verwalter hat ein Konzept vorgelegt, wie das Küstengebiet wieder aufgebaut werden ...
„Nothilfe Priorität“
Gaza-Verwalter will Trümmer ins Meer schieben
15.01.2026
Beratung und Training
Österreich entsendet Fachleute für Gaza-Plan
14.01.2026

Vereinte Nationen: „Wichtiger Schritt“
Bei dem ersten Treffen der neuen Übergangsregierung am Donnerstag wurde über die künftige Verwaltung und den Wiederaufbau des Gazastreifens gesprochen. Nun sind weitere Zusammenkünfte geplant. Die Vereinten Nationen sprachen von einem „wichtigen Schritt“ und begrüßten den Übergang zur zweiten Phase des Gaza-Friedensplans. Teil dieser Phase ist auch die Entwaffnung der Hamas, die zwar der Einrichtung der Regierung unpolitischer Fachleute zugestimmt hat, es aber weiter ablehnt, ihre Waffen abzugeben. Die Terrororganisation hat auch ihre Verpflichtungen der ersten Phase noch nicht erfüllt.

Israels Regierung äußerte sich zunächst nicht zur neuen Verwaltung für den Gazastreifen. In der Vergangenheit hat sie sich gegen eine Rolle der PA ausgesprochen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
463.547 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
207.705 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
193.331 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Außenpolitik
Fährt Richtung Nahost
Druck auf Iran steigt: USA verlegen Flugzeugträger
Umfragen-Schlusslicht
Wöginger genießt nur noch Vertrauen des Kanzlers
Vorbild Deutschland
Ärzte wollen Importverbot für Nikotinbeutel
Trump im Kontrollrat
Das ist über die Gaza-Übergangsregierung bekannt
Reform-Beauftragter
Stocker holt Nehammer-Vertrauten zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf