Reutte wehrt sich gegen Spitalspläne des Landes

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit forcieren

Für Salchner macht eine intensivere Zusammenarbeit mit den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren wesentlich mehr Sinn. „Es gibt bereits eine intensive, super funktionierende Zusammenarbeit zwischen dem Klinikum Füssen und der BKH Reutte in Form eines grenzüberschreitenden Herzzentrums“, so der Stadtchef mit dem Hinweis, dass Füssen lediglich 20 Minuten entfernt sei. Im Rahmen eines EU-Projekts werde gerade eine über die Grenzen reichende Sekundärpräventionsstrategie nach Herzinfarkt aufgebaut.