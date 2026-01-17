Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Furcht vor „Ausbluten“

Reutte wehrt sich gegen Spitalspläne des Landes

Tirol
17.01.2026 09:00
Reuttes Primus Günter Salchner hätte eine Strategie für das BKH Reutte.
Reuttes Primus Günter Salchner hätte eine Strategie für das BKH Reutte.(Bild: Hubert Daum)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Die Vorhaben der Landesregierung im Bereich der Krankenhäuser ruft den Stadtchef von Reutte auf den Plan. Für das Außerfern sei nur eine Kooperation mit Deutschland sinnvoll.

0 Kommentare

Die Krankenhausverbände Lienz und Schwaz forderten kürzlich vom Land Tirol jeweils zusätzlich drei Millionen Euro zur Finanzierung der Betriebsabgänge. Andernfalls solle das Land die Krankenhäuser übernehmen. Dieser Hilfeschrei macht deutlich, dass sich die Gemeinden immer schwerer tun, die Abgänge zu stemmen.

Allein die sechs Bezirkskrankenhäuser rechnen 2026 mit einem Gesamtabgang von 59 Mio. Euro. Für das Bezirkskrankenhaus Reutte wird ein Bilanzergebnis von minus 7,2 Mio. Euro erwartet. Das Land Tirol diskutiert eine Strukturreform, Landesrätin Cornelia Hagele bringt gar eine Gesamttiroler Spitalsholding ins Spiel.

Zitat Icon

Eine rein landesweite Koordination bedeutet für Außerferner Patienten zusätzliche, mühselige Fahrten über den Fernpass, Maut inklusive.

Günter Salchner, Bürgermeister von Reutte

Bild: Hubert Daum

Furcht, dass periphere Standorte ausbluten
„Eine rein landesweite Koordination bedeutet für Außerferner Patienten zusätzliche, mühselige Fahrten über den Fernpass, Maut inklusive“, warnt der Reuttener BM Günter Salchner. Zudem sei zu befürchten, dass etwa bei einer landesweiten Spitalsholding die peripheren Standorte zugunsten des Zentralraums ausbluten würden.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit forcieren
Für Salchner macht eine intensivere Zusammenarbeit mit den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren wesentlich mehr Sinn. „Es gibt bereits eine intensive, super funktionierende Zusammenarbeit zwischen dem Klinikum Füssen und der BKH Reutte in Form eines grenzüberschreitenden Herzzentrums“, so der Stadtchef mit dem Hinweis, dass Füssen lediglich 20 Minuten entfernt sei. Im Rahmen eines EU-Projekts werde gerade eine über die Grenzen reichende Sekundärpräventionsstrategie nach Herzinfarkt aufgebaut.

Lesen Sie auch:
Der Regionale Strukturplan Gesundheit für Tirol liegt jetzt vor. Der bringt nicht nur in ...
Viele Neuerungen
Weniger Spitalsbetten: Was Tirol stattdessen plant
13.11.2025

Auch im Landkreis Lindau und im angrenzenden Vorarlberg forciere man die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der dortigen Krankenhäuser. Für das exponiert gelegene Außerfern sei dies das einzig Sinnvolle. Salchner lädt seine Bürgermeisterkollegen ein, sich ebenfalls für eine „grenzenlose“ Gesundheitslösung stark zu machen. 

Hubert Daum, Kronen Zeitung

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
223.024 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
218.735 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
176.297 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf