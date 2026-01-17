Vorteilswelt
Lange Leidenszeit

Vor Olympia: „Wundervolle Neuigkeiten“ von Vlhova

Ski Alpin
17.01.2026 12:26
Petra Vlhova steht vor einer Rückkehr.
Petra Vlhova steht vor einer Rückkehr.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach einer zweijährigen Leidenszeit steht Petra Vlhova vor der Rückkehr in den Ski-Zirkus - und das kurz vor den Olympischen Spielen. „Das sind wirklich wundervolle Neuigkeiten für mich“, strahlt die 30-jährige Slowakin.

Zwei Jahre nach ihrem verhängnisvollen Kreuzbandriss kann Petra Vlhova in diesen Tagen wieder voll ins Ski-Training einsteigen. „Es mag ein bisschen verrückt klingen, angesichts dessen wie wenig Zeit bis zu den Olympischen Spielen bleibt. Doch ich habe mich dazu entschieden, um die Chance einer Teilnahme zu kämpfen“, sagte Vlhova in sozialen Medien.

Eine Entscheidung über einen Start werde sie 48 Stunden vor dem Olympia-Slalom am 18. Februar treffen, erklärte die Slowakin.

„Ich hatte kein Leben mehr“
Die Heilung des Kreuzbandrisses im rechten Knie war wegen Knorpelproblemen nicht wie gewünscht vorangeschritten. Im März 2025 musste sie neuerlich operiert werden. „Ich hatte kein Leben mehr. Ich konnte nichts mehr machen, nicht laufen, nicht Radfahren, nicht Skifahren“, schilderte Vlhova damals.

Auch psychisch sei die Situation sehr belastend gewesen. Im am Samstag veröffentlichten Video sprach die 31-fache Weltcup-Siegerin freudestrahlend in die Kamera. Ihrer Ankündigung war ein erfolgreicher medizinischer Test vorangegangen.

