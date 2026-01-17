Vor Olympia: „Wundervolle Neuigkeiten“ von Vlhova

Zwei Jahre nach ihrem verhängnisvollen Kreuzbandriss kann Petra Vlhova in diesen Tagen wieder voll ins Ski-Training einsteigen. „Es mag ein bisschen verrückt klingen, angesichts dessen wie wenig Zeit bis zu den Olympischen Spielen bleibt. Doch ich habe mich dazu entschieden, um die Chance einer Teilnahme zu kämpfen“, sagte Vlhova in sozialen Medien.