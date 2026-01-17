„Was ist jetzt los?“ Hütter konnte es nicht fassen

Das hatte sie sich ganz anders vorgestellt! Mit über zwei Sekunden Rückstand verpasste Conny Hütter in der Abfahrt die Top-15. „Ich habe mich reingehaut und alles durchgezogen. Ich war im Ziel völlig ratlos, weil ich mich in dem Moment nicht ausgekannt habe, warum ich so einen großen Rückstand habe“, schildert die 33-Jährige im ORF-Interview.