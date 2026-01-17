„Was ist jetzt los?“ Hütter konnte es nicht fassen

Für Conny Hütter gab’s in der Abfahrt in Tarvis am Samstag eine Riesenenttäuschung. Im Ziel hatte die ÖSV-Dame einen großen Rückstand auf Siegerin Nicol Delago (ITA) und konnte es selbst kaum glauben: „Was ist jetzt los?“
Das hatte sie sich ganz anders vorgestellt! Mit über zwei Sekunden Rückstand verpasste Conny Hütter in der Abfahrt die Top-15. „Ich habe mich reingehaut und alles durchgezogen. Ich war im Ziel völlig ratlos, weil ich mich in dem Moment nicht ausgekannt habe, warum ich so einen großen Rückstand habe“, schildert die 33-Jährige im ORF-Interview.
„Mich zipft es an“
Bereits bei der ersten Zwischenzeit fehlte eine halbe Sekunde auf die Bestzeit. Ein Materialproblem? „Ich möchte jetzt in der Emotion keinen Schnellschuss machen. Natürlich, weitergekommen bin ich nicht. Aber es ist schwierig zu sagen, mich zipft es an“, begibt sich die Steirerin nun auf Ursachenforschung.
Schon am Sonntag kann unsere ÖSV-Hoffnung zurückschlagen, dann steht der Super-G (11.15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) auf dem Programm. Das enttäuschende Abfahrtsergebnis „ändert für die Strategie für morgen nichts“, versichert Hütter.
