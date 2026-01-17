In dieser Stadt leben besonders viele Millionäre

Kritiker sehen „Steuerdumping“

Seit 2017 gilt in Italien die sogenannte „CR7-Regel“, die nach dem bekannten Fußballer Cristiano Ronaldo benannt ist, der dank dieser Bestimmung zum Fußballklub Juventus Turin wechselte und auf seine Auslandseinkünfte – etwa aus Bildrechten oder Sponsoring – eine symbolische Pauschalsteuer entrichtete. Dieses Sondersteuermodell erlaubt es Personen, die ihren Wohnsitz nach Italien verlegen, für 15 Jahre eine Pauschale von 200.000 Euro jährlich zu zahlen, und zwar auf alle Einkommen, die im Ausland erzielt wurden. Betroffen sind etwa Zinserträge, Erbschaften oder Schenkungen, sofern sie im Ausland anfallen. Für Einkommen aus Italien selbst gelten hingegen die normalen Steuersätze.