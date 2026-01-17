„Ich liebe euch!“ Vonn feiert mit Österreich-Fans

„Ich liebe euch!“ Lindsey Vonn feierte nach ihrem dritten Platz bei der Abfahrt in Tarvisio mit „den besten Fans“. Und die kamen hör-, teilweise auch sichtbar aus Österreich.
„Wir woll‘n die Lindsey seh‘n“, singen sie in Endlosschleife. Oder, zur Melodie von „Give it up“, auch den Klassiker unter den Fan-Chants: „Na na na na na na na na na na na, Lindsey, Lindsey Vonn, Lindsey Von ...“ Und die Besungene? Zückte flugs ihr Handy, mischte sich unter die Fans, hat ihre schiere Gaudi – und in Windeseile auch gleich ein aufgelegtes Social-Media-Schnipsel fertig. Die Fans, die Lindsey Vonn so frenetisch feiern, kommen wohl aus Österreich. Darauf deuten vereinzelte Wangenbemalungen ebenso hin wie ein Kronen-Zeitung-Logo auf einer Fan-Jacke und vor allem die Sprache. Aber sehen und hören Sie selbst:
Vonn war sichtlich zufrieden mit ihrer Performance in Tarvisio. Platz drei schien ihre Erwartungen vollends zu erfüllen.
Ortlieb verdrängt
Die Favoritin hatte bei der Zwischenzeit hat sie 26 Hundertstel Rücksand aufgewiesen. Die Läuferinnen vor ihr waren dort deutlich langsamer gewesen. Vonn leistete sich dann aber einen groben Fehler und landete beinahe im Netz. Der Zielsprung ging sehr weit. Durch die ganz eigene Linie landete sie deutlich weiter rechts als die Konkurrenz. Im Ziel wies sie einen Rückstand von 26 Hundertstel-Rückstand auf. Damit verdrängte sie Ortlieb vom Podest (3.).
Ihren österreichischen Fans hätten sicher auch mit einem Stockerplatz von Nina Ortlieb leben können. So aber offenbar auch.
