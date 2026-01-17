Lisa Eder bei Prevc-Sieg in China erneut Neunte

Skispringerin Lisa Eder hat auch im zweiten Weltcup auf der Großschanze in Zhangjiakou (China) Platz neun belegt. Die Entscheidung fiel in einem Durchgang, es siegte wie am Vortag Saisondominatorin Nika Prevc aus Slowenien mit einem Sprung auf 134,5 Meter bzw. 113,6 Punkten.