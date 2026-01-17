Schopp in Hartberg: „Am Anfang hat es genervt“

Mit dem 2:1-Testspielsieg zuletzt gegen Europa-League-Starter Dinamo Zagreb im Camp in Catez (Slo) setzte Hartberg ein Ausrufezeichen. Mit den Oststeirern dürfte im engen Bundesliga-Rennen um die Top-Sechs absolut zu rechnen sein! Zumal man neben Rechtsverteidiger Luca Pazourek die bereits stark aufgestellte Defensive mit Konstantin Schopp um eine weitere Facette aufmöbelte.