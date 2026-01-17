Schopp in Hartberg: „Am Anfang hat es genervt“

Nur überragender Odermatt schneller als Kriechmayr
Abfahrt in Wengen
Er ist der Junior von Kicker-Legende Markus Schopp. In Hartberg schrieb der Herr Papa einst mit die erfolgreichsten Geschichten des Vereins. Jetzt schnürt der Sprössling in der Oststeiermark die Schuhe. Die Ambitionen bei Konstantin Schopp sind wie beim Senior relativ hoch.
Mit dem 2:1-Testspielsieg zuletzt gegen Europa-League-Starter Dinamo Zagreb im Camp in Catez (Slo) setzte Hartberg ein Ausrufezeichen. Mit den Oststeirern dürfte im engen Bundesliga-Rennen um die Top-Sechs absolut zu rechnen sein! Zumal man neben Rechtsverteidiger Luca Pazourek die bereits stark aufgestellte Defensive mit Konstantin Schopp um eine weitere Facette aufmöbelte.
