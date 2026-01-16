EU-Parlament könnte Mercosur-Deal noch stoppen

„Dieses Abkommen ist für die EU von entscheidender Bedeutung – für unsere wirtschaftlichen Perspektiven, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Diversifizierung des Handels und als geopolitisches Signal“, sagte ein Kommissionssprecher. Wie berichtet, wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Pakt am Samstag in Paraguay unterschreiben. Fragen sind auch noch in den südamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay offen. Dort müssen die nationalen Parlamente das Abkommen ratifizieren. Die Umsetzung kann dann beginnen, sobald das erste Land zugestimmt hat. Beobachterinnen und Beobachter rechnen damit, dass der Mercosur-Deal frühestens zum Jahresende in Kraft treten werde.