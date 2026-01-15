Österreich betreibt kaum Lebensmittelhandel

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) führt das darauf zurück, dass die Produkte, die vor allem aus Brasilien stammen, hauptsächlich nach Deutschland verschifft und dort in den freien Warenverkehr überführt würden. Sie könnten daher nicht direkt den Mercosur-Ländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay zugeordnet werden. Generell würden die österreichischen Agrarimporte gemessen an den Gesamteinfuhren kaum ins Gewicht fallen, sagte Josef Domschitz vom WKÖ-Fachverband der Lebensmittelindustrie am Donnerstag.