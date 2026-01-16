Nationalrat fixierte Sitzungsfahrplan 2026

Weitere wichtige Termine

Mit „Ethical Hacking“ ist das gezielte und verantwortungsvolle Testen von IT-Systemen gemeint. So sollen Sicherheitslücken aufgedeckt werden, bevor sie Kriminelle ausnutzen können. Der Innenausschuss fordert dafür klare Kriterien und Verfahrensweisen. Mit „Asylstopp“ meint die FPÖ unter anderem, dass Migrantinnen und Migranten, die versuchen, in Österreich einzureisen oder die bereits eingereist sind, zurückgewiesen werden sollen. Asylwerberinnen und Asylwerber sollen außerdem nicht mehr die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten können, da es um Schutz auf Zeit gehe, argumentierte die Partei. Am Freitag hat der Innenausschuss mehrere Initiativen der Freiheitlichen abgelehnt.

Werden die Beratungen beendet, können Gesetze beschlossen werden. Beschlossen wurden nun außerdem die Termine für die Budgetrede von Markus Marterbauer (SPÖ) – 14. Oktober – und der Tagungsbeginn nach der Sommerpause – 8. September 2026.