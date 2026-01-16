Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Budgetrede etc.

Nationalrat fixierte Sitzungsfahrplan 2026

Innenpolitik
16.01.2026 13:24
Am Mittwoch, 21. Jänner, wird der Nationalrat für seine erste Sitzung in diesem Jahr ...
Am Mittwoch, 21. Jänner, wird der Nationalrat für seine erste Sitzung in diesem Jahr zusammenkommen.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Nationalrat hat am Freitag den Sitzungsfahrplan für dieses Jahr festgelegt. Die erste Sitzung ist für kommenden Mittwoch, 21. Jänner, geplant. Zuvor tagen der Finanzausschuss und der Justizausschuss.

0 Kommentare

Auf der Tagesordnung stehen am Mittwoch etwa Bildungsvorhaben. So sollen außerordentliche Schülerinnen und Schüler mit geringen Deutschkenntnissen dazu verpflichtet werden, die Sommerschule in den Ferien zu besuchen. Geplant ist auch, dass Schulen mehr Autonomie bei der Deutschförderung bekommen und die ganztägige Schulform flexibler als bisher gestalten können. Die Sitzung beginnt um 9 Uhr mit einer Aktuellen Stunde der SPÖ, in der ein Thema debattiert wird.

Zuvor tagen am Dienstag noch der Finanzausschuss sowie der Justizausschuss. Inhalte sind unter anderem ein Gesetzespaket zu Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen und eine „Beleglotterie“, mit der die Bevölkerung dazu motiviert werden soll, beim Bezahlen eine Rechnung zu verlangen. „Auf Basis von Entschließungen wollen die Abgeordneten zudem über Lücken im Kinderschutz sowie über mehr Rechtssicherheit bei ‚Ethical Hacking‘ diskutieren. Die FPÖ fordert unter anderem einen vollständigen ‚Asylstopp‘ (…)“, heißt es in einer Aussendung der Parlamentsdirektion am Freitag.

Lesen Sie auch:
Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), ÖVP-Innenminister Gerhard Karner und Außenministerin ...
Weitere Maßnahmen
Regierung startet Umsetzung der EU-Asylregeln
15.01.2026
Krone Plus Logo
Was auf uns zukommt
Werden Maßnahmen der Regierung helfen? Ja, aber...
15.01.2026
Umfragen-Schlusslicht
Wöginger genießt nur noch Vertrauen des Kanzlers
16.01.2026

Weitere wichtige Termine
Mit „Ethical Hacking“ ist das gezielte und verantwortungsvolle Testen von IT-Systemen gemeint. So sollen Sicherheitslücken aufgedeckt werden, bevor sie Kriminelle ausnutzen können. Der Innenausschuss fordert dafür klare Kriterien und Verfahrensweisen. Mit „Asylstopp“ meint die FPÖ unter anderem, dass Migrantinnen und Migranten, die versuchen, in Österreich einzureisen oder die bereits eingereist sind, zurückgewiesen werden sollen. Asylwerberinnen und Asylwerber sollen außerdem nicht mehr die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten können, da es um Schutz auf Zeit gehe, argumentierte die Partei. Am Freitag hat der Innenausschuss mehrere Initiativen der Freiheitlichen abgelehnt.

Werden die Beratungen beendet, können Gesetze beschlossen werden. Beschlossen wurden nun außerdem die Termine für die Budgetrede von Markus Marterbauer (SPÖ) – 14. Oktober – und der Tagungsbeginn nach der Sommerpause – 8. September 2026. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
464.013 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
208.298 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
195.161 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Innenpolitik
Nach „Krone“-Bericht
ÖVP, SPÖ und Grüne einig über Gefährder-Fußfessel
Budgetrede etc.
Nationalrat fixierte Sitzungsfahrplan 2026
Regime zeigt Krallen
Hausarrest für Popstar: Uganda-Wahl wird zur Farce
Bürger: „Beleidigung“
Republikaner witzelt über Island als Teil der USA
Fährt Richtung Nahost
Druck auf Iran steigt: USA verlegen Flugzeugträger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf