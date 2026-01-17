Rollstuhl und Betreuung, aber niedriges Pflegegeld

LIVE: Toller Sprung! Schuster übernimmt Führung
Weltcup im Ticker
Trotz der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes bekommt Ingrid Bauer aus Wien-Floridsdorf nicht mehr Pflegegeld. Den Entschluss findet sie ungerechtfertigt und will damit an die Öffentlichkeit gehen. Auch, weil es vielen Betroffenen so gehe wie ihr, sagt sie der „Krone“.
Wenn Ingrid Bauer ihre gut sortierte Mappe mit den Gutachten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zu ihrem Pflegegeld aufschlägt, schüttelt sie den Kopf. Seit Jahrzehnten lebt die 84-Jährige aus Floridsdorf mit einer Prothese. 2025 stürzte sie und brach sich den Stumpf. Zwei Operationen und der Tod ihres Ehemannes folgten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.