„Alles Walzer“

Enthüllt! So läuft der Wiener Opernball 2026 ab

Adabei Österreich
16.01.2026 12:03
Am Freitag wurden alle Details zum Wiener Opernball enthüllt und die diesjährige Opernball-Tiara ...
Am Freitag wurden alle Details zum Wiener Opernball enthüllt und die diesjährige Opernball-Tiara präsentiert.
Porträt von Daniela Altenweisl
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Daniela Altenweisl und Pamela Fidler-Stolz

Am 12. Februar heißt es in der Wiener Staatsoper wieder „Alles Walzer“. Schon am Freitag wurden alle Details zum diesjährigen Opernball enthüllt. Die Gäste dürfen sich auf Broadway-Feeling und echte Designer-Träume freuen.

0 Kommentare

Pro­mi­nent be­setzt ist die künst­le­ri­sche Er­öff­nung, die heu­er auch Broad­way-Fe­e­ling in das Haus am Ring bringt. Das Or­ches­ter der Wie­ner Staats­oper spielt un­ter der mu­si­ka­li­schen Lei­tung von Di­ri­gent Pablo Heras-Casado, es sin­gen die Opern­stars Pretty Yende und Benjamin Bernheim.

Abwechslungsreiches Programm
Auf dem Pro­gramm ste­hen der „Wal­zer Nr. 2“ aus der Sui­te für Va­ri­e­té-Orches­ter von Dmitri Schostakowitsch, „To­night“ und „Ma­ria“ aus Leonard Bernsteins le­gen­dä­rer West Side Sto­ry, außerdem „Art is cal­ling for me“ aus The En­chan­tess von Victor Herbert so­wie „Brin­di­si (Li­bia­mo ne‘ lie­ti ca­li­ci)“ aus Giuseppe Verdis La tra­via­ta.

Bogdan Roščić präsentierte am Freitag alle Details zum diesjährigen Opernball.
Bogdan Roščić präsentierte am Freitag alle Details zum diesjährigen Opernball.

Den Auf­takt mit der Fan­fa­re gibt er­neut das Büh­nen­or­ches­ter der Wie­ner Staats­oper un­ter der Lei­tung von Markus Henn.

Funkelnde Kostüme
Eine funkelnde Überraschung gibt es auch bei der Performance des Wiener Staatsballetts. In ei­ner Neu­kre­a­ti­on von Cho­re­o­gra­fin Jessica Lang werden die Stars des Staatsballetts in Kos­tü­men von Giorgio Armani über das Parkett wirbeln.

Bei der Pressekonferenz am Freitag wurden die ersten Entwürfe für die Kostüme des Staatsballetts ...
Bei der Pressekonferenz am Freitag wurden die ersten Entwürfe für die Kostüme des Staatsballetts präsentiert.

Zu sehen gibt es den „Carou­sel Waltz“ aus Carou­sel von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II, insgesamt tanzen 32 Mitglieder der Com­pa­gnie.

Au­ßer­dem spielt das Wie­ner Opern­ball Or­ches­ter un­ter der Lei­tung von Andreas Spörri, und be­reits zum sechs­ten Mal ist die Tanz­schu­le Santner für die Cho­re­o­gra­fie des Jung­da­men- und Jung­her­ren­ko­mi­tees ver­ant­wort­lich.

Bereits zum sechs­ten Mal ist die Tanz­schu­le Santner für die Cho­re­o­gra­fie des Jung­da­men- ...
Bereits zum sechs­ten Mal ist die Tanz­schu­le Santner für die Cho­re­o­gra­fie des Jung­da­men- und Jung­her­ren­ko­mi­tees ver­ant­wort­lich.

Funkelndes Swarovski-Diadem
Und wie jedes Jahr seit 1956 sorgt auch dieses Jahr wieder Swarovski dafür, dass die Debütantinnen bei der Eröffnung ganz besonders schön funkeln werden.

Über 350 Kristalle verzieren die diesjährige Tiara in Baguette-, Marquise- und Rundschliff. Außerdem wurden 14 schwarze Kristalle verarbeitet.

Ein Debütanten-Paar präsentierte am Freitag die diesjährige Opernball-Tiara.
Ein Debütanten-Paar präsentierte am Freitag die diesjährige Opernball-Tiara.
Das Krönchen wurde auch heuer wieder von Swarovski entworfen. Über 350 Kristalle und zudem 14 ...
Das Krönchen wurde auch heuer wieder von Swarovski entworfen. Über 350 Kristalle und zudem 14 schwarze Kristalle wurden zu einem edlen Schwan verarbeitet.

Global Creative Director Giovanna Engelbert integrierte zum 130-Jahre-Jubiläum des Kristall-Unternehmens das Schwanen-Emblem der Firma ins Design des Debütantinnen-Krönchens. Die diesjährige Tiara soll ein „strahlendes Symbol der Schönheit und Liebe“ sein.

Opernball tut auch Gutes
Auch heuer setzt der Wie­ner Opern­ball durch die Un­ter­stüt­zung von „Ös­ter­reich hilft Ös­ter­reich“ mit einem Auf­schlag auf Ti­ckets und Kon­su­ma­ti­on am Ball ein Zei­chen für so­zia­le Ver­ant­wor­tung und So­li­da­ri­tät. Auch die Ver­stei­ge­rung des Opern­ball-Su­jets von Arnulf Rainer kommt „Ös­ter­reich hilft Ös­terreich“ zu­gu­te.

Weichselbraun, Vogl und Knoll berichten live
Für all jene, die keine Tickets für den Opernball ergattert haben, ist auch in diesem Jahr wieder der ORF am „Ball der Bälle“ im Einsatz. Von der An­kunft der Gäs­te und ih­rem Ein­zug auf der Fest­stie­ge über die Er­öff­nung des Jung­da­men- und Jung­her­ren­ko­mi­tees bis zur Mit­ter­nachts­qua­d­ril­le: Das TV-Pu­bli­kum er­lebt ab 20.15 Uhr wie­der al­le Hö­he­punk­te li­ve aus der Wie­ner Staats­oper.

Silvia Schneider und Lilan Klebow mit Teresa Vogl
Silvia Schneider und Lilan Klebow mit Teresa Vogl

Durch den dies­jäh­ri­gen Opern­ball-TV-Abend führt mit Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Koll ein be­währ­tes Mo­de­ra­ti­ons­tri­o. Für poin­tier­te Kom­men­ta­re sor­gen ein­mal mehr Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz. 

Als Gast-Moderatorinnen mit dabei sind Silvia Schneider und Marion Benda, Leona König wird außerdem Zuspieler mit jungen Talenten liefern.

Teures Opernball-Vergnügen
Ein Abend beim Wiener Opernball bleibt übrigens ein kostspieliges Vergnügen. Tickets kosten 2026 410 Euro und sind damit um 15 Euro teurer als im Vorjahr. Ein Tischplatz kostet 640 Euro.

Auch die Logenpreise steigen: Für eine Rangloge werden 26.000 Euro fällig, die Bühnenloge bleibt bei 15.000 Euro, die Premium-Bühnenloge bei 19.000 Euro. Voraussetzung für eine Loge ist weiterhin eine Donatorschaft der Wiener Staatsoper, die jährlich rund 30.000 Euro kostet. Ein Sitzplatz, von dem aus man zuschauen kann, kostet von 100 bis 250 Euro.

Lesen Sie auch:
Ehrliches Interview
Holender spricht Klartext zu Opernball & Netrebko
16.11.2025

„Opernball Schaumrolle“ mit echtem Goldstaub
Den Glanz des Wiener Opernballs gibt es heuer auch für zu Hause: Pünktlich zum Höhepunkt der Ballsaison bringt Konditor Karl Guschlbauer eine neue Spezialität auf den Markt – die „Opernball Schaumrolle“. Der als „Schaumrollenkönig“ bekannte Unternehmer setzt dabei auf hochwertige Zutaten wie Butter-Blätterteig und Schaum mit echter Bourbon-Vanille.

Für die Genießer vor dem TV: die Opernball-Schaumrolle von Guschelbauer.
Für die Genießer vor dem TV: die Opernball-Schaumrolle von Guschelbauer.

Für den besonderen Auftritt wird das 140 Gramm schwere Gebäck mit echtem Goldstaub veredelt. Guschlbauer, der täglich rund 1,2 Millionen Punschkrapfen produziert und in 21 Länder exportiert, widmet dem Opernball damit ein essbares Denkmal.

