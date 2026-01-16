Enthüllt! So läuft der Wiener Opernball 2026 ab

Weichselbraun, Vogl und Knoll berichten live

Für all jene, die keine Tickets für den Opernball ergattert haben, ist auch in diesem Jahr wieder der ORF am „Ball der Bälle“ im Einsatz. Von der An­kunft der Gäs­te und ih­rem Ein­zug auf der Fest­stie­ge über die Er­öff­nung des Jung­da­men- und Jung­her­ren­ko­mi­tees bis zur Mit­ter­nachts­qua­d­ril­le: Das TV-Pu­bli­kum er­lebt ab 20.15 Uhr wie­der al­le Hö­he­punk­te li­ve aus der Wie­ner Staats­oper.