„Industrie ist weiter im Auge des Kostenorkans“

Er sei dankbar, dass das Thema angegangen werde, aber: „Wir hätten uns das Ganze schon für 2025 gewünscht. Jetzt wird uns in Aussicht gestellt, dass ein Industriestrompreis ab 2027 kommt. Das heißt, für 2026 tut sich da noch nichts entlastungsmäßig“, sagt Thomas Bründl, Präsident der Industriellenvereinigung in Oberösterreich. Auch die neun Schlüsselsparten sind für ihn „zu kurz gegriffen“. Denn, so Bründl: „Mir ist es völlig egal, in welchen Unternehmensbereichen ein erfolgreiches Unternehmen tätig ist.“