Verhaltener Applaus | Richtiger Weg?

Verhaltener Applaus. Von Experten und aus der Wirtschaft kommt überwiegend – verhaltener – Applaus für die Regierungs-Ankündigung, ab Mitte des Jahres die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf fünf Prozent zu senken. Die Begeisterung bei den Österreichern hält sich in Grenzen. Immerhin antworteten aber auf die Frage des Tages der „Krone“, ob diese Steuersenkung ein richtiger Schritt der Regierung sei, 55 Prozent mit Ja. Das ist angesichts der massiven Skepsis gegenüber der Koalition ein passabler Wert. Der gestern hier, in der „Kronen Zeitung“ und online zu lesende Kommentar, wonach das auch in Meinungsumfragen sichtbar werdende vernichtende Urteil einer Mehrheit der Österreicher über die ÖVP-SPÖ-Neos-Koalition die Regierenden spät, aber doch geweckt zu haben scheine, teilen viele in ihren Online-Postings hingegen nicht.