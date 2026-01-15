Was es mit dem Sauschädel wirklich auf sich hat

Gegessen haben sie ihn noch nie

Denn der Sauschädel ist weniger Publikumsmagnet als vielmehr Tradition. Dabei handelt es sich um einen gekochten und anschließend gebratenen Schweinskopf, außen resch, innen saftig, optisch durchaus gewöhnungsbedürftig – kulinarisch aber ein uriges Bekenntnis zur regionalen Küche. Auf die Frage, wie er denn schmeckt, mussten Prammer wie auch Stelzer schmunzelnd passen: Beide sind zwar routiniert im Anschneiden, gegessen haben sie den Sauschädel allerdings noch nie.