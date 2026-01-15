Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge vor Ansturm

„No Disneyland“-Bewegung: Familypark beschwichtigt

Burgenland
15.01.2026 18:00
Der Familypark in St. Margarethen im Burgenland will ausbauen. Die einen sind begeistert, die ...
Der Familypark in St. Margarethen im Burgenland will ausbauen. Die einen sind begeistert, die anderen kritisieren die hohe Verkehrsbelastung und einen weiteren Eingriff in den einzigartigen Naturraum.(Bild: Maria Hollunder)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Die Initiative „No Disneyland“ als Gegenbewegung zur geplanten Expansion  des Familyparks im Burgenland hat ein großes Echo in der Bevölkerung ausgelöst. Jetzt sucht die französische Betreiber-Firma den Dialog.

0 Kommentare

Die Expansionspläne des französischen Unternehmens Compagnie des Alpes im Familypark sorgen für Diskussionen, seit die Rusterinnen Sabine Riedler und Claudia Triebaumer von der Initiative „No Disneyland“ auf der Plattform www.openpetition.eu die Online-Petition „Rettet das Ruster Hügelland“ (https://www.openpetition.eu/at/petition/online/rettet-das-ruster-huegelland) gestartet haben und gegen die Erweiterung des Freizeitparks mobil machen. Binnen weniger Stunden wurde das Quorum erreicht, mehr als 1700 Unterschriften wurden bereits gesammelt.

Auch Top-Gastronom Eselböck an Bord
Unter den Unterstützern ist auch der Ruster Top-Gastronom Walter Eselböck: „Naturschutz geht vor Freizeitpark und Verstauung der Region!“, sagt er und bringt damit ein Kernproblem – neben Umwelt- und Naturraumschutz – auf den Punkt: die hohe Verkehrs-, Lärm- und Abgasbelastung, die nicht nur St. Margarethen, sondern auch die umliegenden Gemeinden betrifft.

Die Hoteliers Walter und Eveline Eselböck wohnen in Rust und kennen die Verkehrsproblematik nur ...
Die Hoteliers Walter und Eveline Eselböck wohnen in Rust und kennen die Verkehrsproblematik nur zu gut.(Bild: Reinhard Judt)

So reagiert der Betreiber
Im Familypark nimmt man die Anliegen und Unsicherheiten der Bevölkerung aber ernst und spricht sich für einen sachlichen, faktenbasierten Dialog aus: „Wir binden St. Margarethen und Rust in Planungen ein und informieren die gewählten Organe regelmäßig, damit die Bevölkerung auf Basis korrekter Informationen diskutieren kann“, heißt es vonseiten der Geschäftsführung.

Eine Verdoppelung der Familypark-Fläche werde es, wie von den Petentinnen kolportiert, nicht geben, nur „eine Erweiterung um maximal fünf Hektar“. Diese betreffe den 2,4 Hektar großen „Pfarrumriss Rust“, wovon 1,7 Hektar für den Freizeitpark genutzt werden.

Lesen Sie auch:
Die Erweiterung des „Familyparks“ im Burgenland polarisiert. Die einen freuen sich auf noch mehr ...
Reaktion auf Expansion
Protest gegen Familypark: „Wollen kein Disneyland“
14.01.2026

Eine zweite Erweiterungsmöglichkeit bestehe im St. Margarethener Hotter mit maximal 2,5 Hektar. Auch die Zuwächse bei den Besucherzahlen sollen nicht in der Hauptsaison erfolgen, sondern durch saisonverlängernde Maßnahmen.

Ball wird ans Land gespielt
Die Sorge der Kritiker, dass der Park durch sein Gastronomieangebot die Wertschöpfung intern hält und ein Abwandern der Gäste in die lokale Gastronomie verhindert, sei unbegründet: „Es gibt eine aktuelle Wertschöpfungsstudie, die diese Behauptung widerlegt. Wir sorgen jedes Jahr für 3,3 Millionen Euro zusätzliche Kaufkraft im Burgenland.“

Familypark-Chef Filip de Witte präsentierte erst Ende November 2025 mit Studienleiter Andreas ...
Familypark-Chef Filip de Witte präsentierte erst Ende November 2025 mit Studienleiter Andreas Kreutzer und SPÖ-Politiker Robert Hergovich die aktuelle Wertschöpfungsstudie – und die Pläne für neue Attraktionen.(Bild: Reinhard Judt)
So sieht der Plan aus.
So sieht der Plan aus.(Bild: Familypark)

Und wie wird punkto Verkehrsproblematik argumentiert? „Der Familypark trägt an einzelnen Tagen und Wochen zur Verkehrsbelastung bei, ist jedoch nicht der einzige Verkehrsverursacher in der Region. Es gibt auch die Seefest- und Opernfestspiele, die Badegäste und Tagesgäste.“ Um Staus zu vermeiden und Lösungsansätze zu erarbeiten, habe man gegenüber dem Gemeinderat die Bereitschaft bekräftigt, an einem regionalen Verkehrskonzept aktiv mitzuwirken: „Es braucht aber ein Gesamtkonzept entlang der B52 mit aktiver Mitwirkung aller Beteiligten – insbesondere dem Land Burgenland.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Burgenland
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-2° / -1°
Symbol bedeckt
Güssing
-5° / -1°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-4° / -1°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
-2° / -1°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-5° / -2°
Symbol bedeckt

krone.tv

US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
454.552 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
195.082 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
173.972 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Burgenland
„UNTERHAUS-SCHMANKERL“
Vereine mit Herz und speziellen Namen
Start für U-Ausschuss
Neue Eisenstädter: Die Polit-Bühne ist eröffnet
Jetzt 30% sparen!
Musik & große Gefühle: Das Phantom der Oper
Schüler in der Kälte
Buslenker hat Haltestelle im Dienstplan übersehen
Tierpark Pamhagen
„Wir kaufen einen Zoo“ auf Burgenländisch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf