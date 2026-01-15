„No Disneyland“-Bewegung: Familypark beschwichtigt

Und wie wird punkto Verkehrsproblematik argumentiert? „Der Familypark trägt an einzelnen Tagen und Wochen zur Verkehrsbelastung bei, ist jedoch nicht der einzige Verkehrsverursacher in der Region. Es gibt auch die Seefest- und Opernfestspiele, die Badegäste und Tagesgäste.“ Um Staus zu vermeiden und Lösungsansätze zu erarbeiten, habe man gegenüber dem Gemeinderat die Bereitschaft bekräftigt, an einem regionalen Verkehrskonzept aktiv mitzuwirken: „Es braucht aber ein Gesamtkonzept entlang der B52 mit aktiver Mitwirkung aller Beteiligten – insbesondere dem Land Burgenland.“