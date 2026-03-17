FavAC dreht Spiel – Leobendorf verliert erneut!

Verrückte Welt in der Regionalliga Ost! Winterkönig Leobendorf kommt weiter nicht in Schwung und musste sich zum dritten Mal in Folge mit 0:1 geschlagen geben. Am Tabellenende gab es ebenfalls einige Überraschungen – drehte der FavAC gegen Traiskirchen die Partie und siegte mit 3:2. Die Highlights der Runde gibt es im Video.