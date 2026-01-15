LKH nimmt zu Kritik von Topkoch Wallner Stellung

Letzteres bestätigt uns auch Hubert Wallner, den die „Krone“ neuerlich erreichte und der uns signalisierte, dass er froh darüber sei, eine Diskussion losgetreten zu haben, die es nun auch weiterzuführen gilt. Übrigens, der Verdacht auf die Entzündung erhärtete sich nicht. Das Paar hatte Glück und konnte zuletzt dann doch noch in den wohlverdienten Urlaub abheben.