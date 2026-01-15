Erstes Kabarett-Solo mit Nahtoderfahrung!

Im vergangenen Oktober feierten Sie Ihren 50er: Willkommen in der Midlife-Crisis! Da kaufen sich manche einen Porsche, Sie machen Ihr erstes Solo. Vielleicht, um das Elfriede-Ott-Trauma zu überwinden?

(lacht) Ja, „50“ war schon eine Zäsur, wo ich mir gedacht habe: Okay, also, wenn dann jetzt! Irgendwie war das auch ein Kick für mich. Das Verlassen einer Komfortzone. Und es lag sicher auch daran, dass mich Kollegen wie der Nia, der Klaus Eckel und der Gery Seidl immer wieder dazu animiert haben. Aber, und das ist jetzt keine Koketterie, ich finde, es ist tatsächlich eines der schwierigsten Dinge, die ich je gemacht habe.