Radler und Fußgänger in Wien auf Eis

Rutschpartie auf Wiener Geh- und Radwegen. Laut Lesern sind auffällig viele Flächen in der Stadt gar nicht oder nicht schnell genug von Schnee und Eis befreit worden. Autofahrer hatten es besser: Auf den Straßen lief es gut. Doch die Stadt relativiert.