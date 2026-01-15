Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thema des Tages

Radler und Fußgänger in Wien auf Eis

Guten Morgen Wien
15.01.2026 06:30
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Rutschpartie auf Wiener Geh- und Radwegen. Laut Lesern sind auffällig viele Flächen in der Stadt gar nicht oder nicht schnell genug von Schnee und Eis befreit worden. Autofahrer hatten es besser: Auf den Straßen lief es gut. Doch die Stadt relativiert. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien

0 Kommentare
Porträt von Wien Krone
Wien Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Nach dem Sturz von einem Pferd (Symbolbild) dauerte es lange, bis das Mädchen ins richtige ...
Reitunfall von Mädchen
Mutter muss stundenlang warten und um Kind bangen
Die Ergebnisse der Klausur in Mauerbach können sich einigermaßen sehen lassen.
Positive Ansätze
Spät, aber doch: Ist die Regierung aufgewacht?
Die Werkstatt ging am 29. Dezember in den frühen Morgenstunden in Flammen auf. 
Krone Plus Logo
„Attentat“ in Regau
Hakenkreuz, Feuer gelegt: Kripo hat bösen Verdacht
Um das dünn besiedelte Grönland ist ein Machtpoker entbrannt.
Nach Gipfel in den USA
Erste Truppen aus Europa in Grönland gelandet
Frust bei Superstar Vinicius Junior (li.) und Neo-Trainer Alvaro Arbeloa
„Ich bin schuld!“
Fassungslosigkeit bei Real nach Riesenblamage
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
438.869 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
171.268 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
167.247 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Mehr Guten Morgen Wien
Thema des Tages
Radler und Fußgänger in Wien auf Eis
Thema des Tages
Maulkorb per Dienstanweisung in Wiener Spital
Thema des Tages
Schlittert Wien in eine totale Wohnungskrise?
Guten Morgen Wien
Infografik Wien
Thema des Tages
Frieren in Wiener Öffis: Leser finden „Kältepol“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf