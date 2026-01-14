NASA will weiter Atomreaktor auf dem Mond bauen

NASA forscht schon länger zu Kernkraftwerk am Mond

„Um diese Zukunft zu erreichen, muss Kernenergie gewonnen werden“, meinte er. Die Pläne der NASA waren bereits im vergangenen Sommer bekannt geworden. Genaue Details wurden bisher jedoch nicht mitgeteilt. Die Forschungen der NASA dazu laufen schon länger. Mit dem „Artemis“-Programm will die NASA bald erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond bringen.