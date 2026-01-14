„Großer Sprung“
NASA will weiter Atomreaktor auf dem Mond bauen
Die NASA hat bekräftigt, einen Atomreaktor auf dem Mond bauen zu wollen. Diese Infrastruktur sei für die US-Raumfahrtbehörde nötig, um ihre Pläne zu erreichen – nach fünf Jahrzehnten will man wieder Menschen auf dem Erdtrabanten bringen.
„Amerika hat sich verpflichtet, zum Mond zurückzukehren, die Infrastruktur zu bauen, die man braucht, um zu bleiben, und die Investitionen vorzunehmen, die es für den nächsten großen Sprung zum Mars und darüber hinaus braucht“, sagte NASA-Chef Jared Isaacman.
NASA forscht schon länger zu Kernkraftwerk am Mond
„Um diese Zukunft zu erreichen, muss Kernenergie gewonnen werden“, meinte er. Die Pläne der NASA waren bereits im vergangenen Sommer bekannt geworden. Genaue Details wurden bisher jedoch nicht mitgeteilt. Die Forschungen der NASA dazu laufen schon länger. Mit dem „Artemis“-Programm will die NASA bald erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond bringen.
Wettlauf mit Russland und China
Hintergrund der Pläne für den Atomreaktor auf dem Mond ist unter anderem der wachsende Wettbewerb mit China. Auch Russland hatte die Idee eines Atomreaktors auf dem Mond schon vor vielen Jahren ins Spiel gebracht. Derzeit planen beide Länder eine gemeinsame Anlage.
