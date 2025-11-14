Vorteilswelt
Start geglückt

Unbemannte NASA-Mission ist auf dem Weg zum Mars

Wissenschaft
14.11.2025 08:00
Der Raketenstart erfolgte im dritten Anlauf. Blue Origin hatte ihn wegen schlechter ...
Der Raketenstart erfolgte im dritten Anlauf. Blue Origin hatte ihn wegen schlechter Wetterbedingungen zweimal verschieben müssen.(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida hob am Donnerstag eine Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ab. Die fast 100 Meter große Rakete New Glenn hat zwei Raumsonden an Bord, die im Rahmen der NASA-Mission „Escapade“ den Roten Planeten untersuchen sollen.

Ziel der Mission ist laut NASA, „den Einfluss der Sonne auf die Vergangenheit und Gegenwart des Mars besser zu verstehen“. Dies könne dazu beitragen, „künftige menschliche Entdecker vor potenziell gefährlichem Weltraumwetter zu schützen, wenn sie den Roten Planeten betreten“.

Bilder des Raketenstarts:

(Bild: AFP/MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO)
(Bild: AFP/MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO)
(Bild: AP/John Raoux)
(Bild: AP/John Raoux)
(Bild: AP/John Raoux)
(Bild: AFP/MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO)
(Bild: AFP/MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO)
(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Booster-Stufe wird „recycelt“
Beim Start gelang dem Unternehmen von Bezos ein technischer Erfolg: Die sogenannte Booster-Stufe der Rakete, die für den Start benötigt und dann abgeworfen wird, landete planmäßig auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik. Blue Origin kann sie damit wiederverwenden.

Das Weltraumunternehmen von Bezos steht in Konkurrenz zum Rivalen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt. Ende Oktober kündigte die NASA an, nach einer Reihe von Testpannen bei SpaceX die Mondmission Artemis neu auszuschreiben. Damit erhält auch Blue Origin eine Chance.

