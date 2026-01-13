Grönland wird verloren gehen

Wenn Trump an Grönland dranbleibt, bekommt er die Insel – ohne Gewalt. Das entscheidet allein schon die normative Kraft des Faktischen: Trump kann bieten, was Dänemark niemals bieten könnte – und dabei geht es nicht nur um Geld.
Der Deal wird nicht mit Kopenhagen gemacht, sondern direkt mit den 57.000 Grönländern. (Heute kann man keine Länder mehr kaufen wie einst Plantagen mit Sklaven.)
Wenn Trump jedem Grönländer 100.000 Dollar Begrüßungsgeld bietet (macht 6 Milliarden; ein Taschengeld für diese US-Regierung) – plus US-Staatsbürgerschaft und volle Autonomie wie für die US-Karibikinsel Puerto Rico -, könnte selbst der härteste grönländische Unabhängigkeitsapostel weich werden. Puerto Rico hat bisher sechsmal über eine Unabhängigkeit abgestimmt und selbst im besten Ergebnis 2024 mit nur 12 Prozent für die Loslösung von den USA votiert.
Trump verteidigte zuletzt sein Vorgehen mit dem Argument, Grönland könne sonst Russland in die Hände fallen und die USA wollten nicht „Russland als Nachbarn“ haben. Dabei vergaß er die Beringstraße zwischen Alaska und Sibirien: nur 82 Kilometer!
Aus Trump sprach auch ganz der Immobilien-Boss: Die USA müssten Grönland besitzen, so der US-Präsident, weil man Eigentum energischer verteidigt als gemietete Objekte; etwa die Stützpunkte, die Dänemark anbietet. Wenn es um Besitz geht, versteht Trump keinen Spaß.
