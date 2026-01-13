KTM-Mutter heißt jetzt offiziell Bajaj Mobility

Die Pierer Mobility AG – Mutter des Innviertler Motorradherstellers KTM – heißt nun offiziell Bajaj Mobility AG. Die Änderung des Namens sowie auch die Verlegung des Firmensitzes sind eine Folge der Mehrheitsübernahme der indischen Unternehmensgruppe.
Die in einer außerordentlichen Hauptversammlung im November beschlossene Änderung des Firmenwortlauts ist seit Dienstag im Firmenbuch eingetragen. Der Firmensitz der Bajaj Mobility AG wandert damit von Wels nach Mattighofen, wo auch das Hauptwerk des Motorradherstellers KTM steht.
Indische Finanzspritze rettete KTM
Bajaj, seit 2007 Partner des oberösterreichischen Motorradbauers KTM, hatte im Frühjahr mit einer Finanzspritze das Überleben der insolventen KTM gesichert. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass Bajaj das bisherige Joint Venture Pierer Bajaj zur Gänze und damit die Kontrollmehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernimmt. Damit ging auch die Änderung des Firmennamens und die Verlegung des Firmensitzes einher.
