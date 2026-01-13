Über 800 Bewerber
Sie alle wollen San Marino beim ESC vertreten
Mehr als 800 Künstlerinnen und Künstler aus 40 Ländern haben sich für die Castings des „Dreaming San Marino Song Contest“ angemeldet. Darunter sind Talente aus den verschiedensten Ländern. Im März wird sich zeigen, wer San Marino wirklich beim ESC vertreten wird.
Das Casting stellt die erste Etappe auf dem Weg zum Finale des Wettbewerbs dar, in dem der Vertreter der Republik San Marino für den diesjährigen Eurovision Song Contest im Mai in Wien ermittelt wird.
Künstler aus zahlreichen Ländern
Die Herkunftsländer der Künstler sind äußerst vielfältig: von Afghanistan bis Kasachstan, von Thailand bis zur Elfenbeinküste, über Bahrain und Mexiko. Außerdem gibt es eine starke Beteiligung aus dem Balkan- und dem Mittelmeerraum.
Letzte Casting-Phase vom 27. bis 31. Jänner
Im Laufe der Jahre hat es der Wettbewerb verstanden, Nachwuchskünstler zu internationalen Repräsentanten der Republik San Marino zu machen, wie etwa mit der toskanischen Band Piqued Jacks im Jahr 2023 und der spanischen Gruppe Megara im darauffolgenden Jahr. Die letzte Casting-Phase in diesem Jahr findet vom 27. bis 31. Jänner statt. An jeder der beiden Halbfinalrunden, die live auf San Marino RTV übertragen werden, nehmen jeweils 20 Kandidaten teil.
Viele Nachwuchstalente
Am großen Finale im März, ebenfalls auf San Marino RTV, werden zehn Nachwuchsfinalisten sowie zehn etablierte Künstler („Big“) teilnehmen. An den jüngsten Ausgaben des San Marino Song Contest beteiligten sich unter anderem bekannte italienische Sänger wie Achille Lauro, Loredana Bertè und Gabry Ponte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.