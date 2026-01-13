Sie alle wollen San Marino beim ESC vertreten

Letzte Casting-Phase vom 27. bis 31. Jänner

Im Laufe der Jahre hat es der Wettbewerb verstanden, Nachwuchskünstler zu internationalen Repräsentanten der Republik San Marino zu machen, wie etwa mit der toskanischen Band Piqued Jacks im Jahr 2023 und der spanischen Gruppe Megara im darauffolgenden Jahr. Die letzte Casting-Phase in diesem Jahr findet vom 27. bis 31. Jänner statt. An jeder der beiden Halbfinalrunden, die live auf San Marino RTV übertragen werden, nehmen jeweils 20 Kandidaten teil.