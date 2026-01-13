Conchita Wurst zieht sich aus Song Contest zurück!

Conchita sang sich 2014 zum Sieg

Erst Anfang des Jahres verkündete Wurst eigentlich, beim Song Contest, der von 12. bis 16. Mai in der Wiener Stadthalle steigen wird, dabei sein wird. „Was genau ich mache, weiß ich auch noch nicht“, blieb Conchita damals in Bezug auf die ESC-Aufgabe noch recht vage.