Großer Schock für Fans

Conchita Wurst zieht sich aus Song Contest zurück!

Adabei Österreich
13.01.2026 10:36
Conchita Wurst teilte mit, dass sie sich künftig um andere berufliche Projekte kümmern wolle.
Conchita Wurst teilte mit, dass sie sich künftig um andere berufliche Projekte kümmern wolle.(Bild: APA/Tobias SCHWARZ / AFP)

Eigentlich hat Conchita Wurst den ESC-Fans ja versprochen, beim Song Contest in Wien dabei zu sein. Doch jetzt der Schock: Auf Instagram verkündet Conchita nun, sich aus dem „ESC-Kontext“ zurückziehen zu wollen.

„Ich ziehe mich fortan aus dem Eurovision Kontext zurück“, teilte Conchita den Fans in einem Posting mit.

Conchita will „Neues entstehen lassen“
Und schrieb weiter: „Als Künstlerin ist Veränderung meine größte Konstante. Ich löse mich, um andere berufliche Projekte stärker in den Fokus zu rücken und Neues entstehen zu lassen.“

Sehen Sie hier das Posting von Conchita Wurst:

„Die Verbindung zum ESC bleibt – als Teil meiner Geschichte, nicht als Ort meiner nächsten Schritte“, fuhr Tom Neuwirth, wie Conchita bürgerlich heißt, in ihrer Botschaft mit.

Persönliche Entscheidung
Die Entscheidung sei aus persönlichen Gründen getroffen worden. „Und ich werde sie nicht weiter kommentieren“, so Wurst, der aber auch unterstrich, dass der ESC „mein Leben geprägt“ habe.

„Wir nehmen die Entscheidung von Conchita Wurst, sich aus dem Eurovision-Kontext zurückzuziehen, zur Kenntnis und respektieren sie“, teilte der Executive Producer für den ESC aufseiten des ORF, Michael Krön, der APA mit: „Ihr Beitrag ist ein wichtiger Teil der österreichischen Song-Contest-Geschichte. Für seine zukünftigen Projekte wünschen wir Tom Neuwirth alles Gute.“

Lesen Sie auch:
Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest 2024 in Basel
„Hat alles verändert"
Conchita Wurst wird beim Song Contest dabei sein
03.01.2026

Conchita sang sich 2014 zum Sieg
Erst Anfang des Jahres verkündete Wurst eigentlich, beim Song Contest, der von 12. bis 16. Mai in der Wiener Stadthalle steigen wird, dabei sein wird. „Was genau ich mache, weiß ich auch noch nicht“, blieb Conchita damals in Bezug auf die ESC-Aufgabe noch recht vage.

Conchita Wurst gewann 2014 mit dem Song „Rise Like A Phoenix“ den Song Contest für Österreich. Im letzten Jahr holte schließlich JJ den Sieg und den ESC zurück nach Wien. 

Porträt von krone.at
krone.at
