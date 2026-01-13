Conchita Wurst zieht sich aus Song Contest zurück!

Eigentlich hat Conchita Wurst den ESC-Fans ja versprochen, beim Song Contest in Wien dabei zu sein. Doch jetzt der Schock: Auf Instagram verkündet Conchita nun, sich aus dem „ESC-Kontext“ zurückziehen zu wollen.
„Ich ziehe mich fortan aus dem Eurovision Kontext zurück“, teilte Conchita den Fans in einem Posting mit.
Conchita will „Neues entstehen lassen“
Und schrieb weiter: „Als Künstlerin ist Veränderung meine größte Konstante. Ich löse mich, um andere berufliche Projekte stärker in den Fokus zu rücken und Neues entstehen zu lassen.“
Sehen Sie hier das Posting von Conchita Wurst:
„Die Verbindung zum ESC bleibt – als Teil meiner Geschichte, nicht als Ort meiner nächsten Schritte“, fuhr Tom Neuwirth, wie Conchita bürgerlich heißt, in ihrer Botschaft mit.
Persönliche Entscheidung
Die Entscheidung sei aus persönlichen Gründen getroffen worden. „Und ich werde sie nicht weiter kommentieren“, so Wurst, der aber auch unterstrich, dass der ESC „mein Leben geprägt“ habe.
„Wir nehmen die Entscheidung von Conchita Wurst, sich aus dem Eurovision-Kontext zurückzuziehen, zur Kenntnis und respektieren sie“, teilte der Executive Producer für den ESC aufseiten des ORF, Michael Krön, der APA mit: „Ihr Beitrag ist ein wichtiger Teil der österreichischen Song-Contest-Geschichte. Für seine zukünftigen Projekte wünschen wir Tom Neuwirth alles Gute.“
Conchita sang sich 2014 zum Sieg
Erst Anfang des Jahres verkündete Wurst eigentlich, beim Song Contest, der von 12. bis 16. Mai in der Wiener Stadthalle steigen wird, dabei sein wird. „Was genau ich mache, weiß ich auch noch nicht“, blieb Conchita damals in Bezug auf die ESC-Aufgabe noch recht vage.
Conchita Wurst gewann 2014 mit dem Song „Rise Like A Phoenix“ den Song Contest für Österreich. Im letzten Jahr holte schließlich JJ den Sieg und den ESC zurück nach Wien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.