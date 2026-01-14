Mehr Spaß und somit mehr Sicherheit bei Rodelgaudi

Anders als etwa Skifahren oder Snowboarden kann ein Rodelausflug schon mit recht geringem Aufwand gelingen. Dabei sollte man jedoch nicht weniger Wert auf die richtigen Utensilien und saubere Technik legen. Nicht zuletzt aufgrund der unterschätzten Gefahr passieren auf Rodelbahnen immer wieder Unfälle. Mit einigen einfach zu beachtenden Tipps lassen sich viele vermeiden.