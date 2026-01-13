Reifnitz souverän – Studiogast Kraiger analysiert

Im Spiel der Runde treffen Völkermarkt und die Reifnitz Trouts aufeinander – doch Spannung kommt dabei kaum auf. Reifnitz lässt von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer an diesem Abend das Kommando übernimmt, und feiert einen überlegenen 12:3-Erfolg. Tempo, Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor sprechen eine klare Sprache.

Auch im zweiten Spiel bleiben wir in der Division 2 Ost. Mit einem deutlichen 10:1 gegen die Tarco Wölfe Klagenfurt unterstreichen die Trouts eindrucksvoll ihre Vormachtstellung und bestätigen, warum sie aktuell von der Tabellenspitze grüßen. Zwar waren die Tarco Wölfe stark dezimiert, dennoch analysiert Spielertrainer Jens Kraiger gemeinsam mit uns die entscheidenden Szenen und ordnet die Tore fachlich ein.