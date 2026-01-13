Reifnitz souverän – Studiogast Kraiger analysiert

Im Studio begrüßen wir diesmal Jens Kraiger, der mit seiner Expertise nicht nur bei der Spielanalyse punktet, sondern auch klare Worte zur aktuell heiß diskutierten Auf- und Abstiegsregelung findet. Ein Thema, das derzeit die Liga bewegt und auch im Talk ausführlich beleuchtet wird.
Im Spiel der Runde treffen Völkermarkt und die Reifnitz Trouts aufeinander – doch Spannung kommt dabei kaum auf. Reifnitz lässt von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer an diesem Abend das Kommando übernimmt, und feiert einen überlegenen 12:3-Erfolg. Tempo, Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor sprechen eine klare Sprache.
Auch im zweiten Spiel bleiben wir in der Division 2 Ost. Mit einem deutlichen 10:1 gegen die Tarco Wölfe Klagenfurt unterstreichen die Trouts eindrucksvoll ihre Vormachtstellung und bestätigen, warum sie aktuell von der Tabellenspitze grüßen. Zwar waren die Tarco Wölfe stark dezimiert, dennoch analysiert Spielertrainer Jens Kraiger gemeinsam mit uns die entscheidenden Szenen und ordnet die Tore fachlich ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.