Eisbrecher räumt jetzt die Wiener Häfen frei

Die Kälte macht auch vor dem Hafen Wien nicht halt. Die frostigen Temperaturen der vergangenen Tage haben das Wasser dort zu einer dicken Eisschicht erstarren lassen. Am Dienstagvormittag sorgte der Eisbrecher, die „MS Eisvogel“ dafür, dass der Hafen für die Schifffahrt offenbleibt. Denn rund ein Drittel der jährlich etwa 1000 abgefertigten Frachtschiffe läuft den Hafen in der Bundeshauptstadt auch in den Wintermonaten an. Eine anhaltende Kältewelle lässt nämlich erstmals seit dem Jahr 2017 die Gewässer in der Bundeshauptstadt wieder großflächig zufrieren. Bereits ab Temperaturen von minus sechs Grad frieren die Fahrrinnen der Hafenbecken innerhalb eines Tages zu, bei noch tieferen Temperaturen kann sich das Eis innerhalb weniger Stunden massiv verdichten.