So schnell kann Eis zur tödlichen Falle werden

Eben wegen der genannten Risikofaktoren will sich die Wiener Gewässer-Abteilung gar nicht auf eine Bewertung einlassen. Das strikte Nein zur Eis-Freigabe ist so alt, dass man dort nicht einmal weiß, ob das in der Vergangenheit je anders gehandhabt wurde. In Wien könne man nie mit Sicherheit sagen, wie dick das Eis sei, betont die MA 45 – und gibt zu bedenken: „Die Alte Donau ist bis zu vier Meter, die Neue Donau bis zu sieben Meter tief.“ Die beliebten Ausflugsziele können schnell zur Todesfalle werden.