Eisbruch: Vater stürzt mit Sohn in Neue Donau

Lebensgefährlicher Leichtsinn auf der Neuen Donau: Am frühen Samstagnachmittag wagte sich ein Vater gemeinsam mit seinem Sohn auf die zugefrorene Fläche – doch das Eis hielt dem Gewicht nicht stand. Beide stürzten ins eiskalte Wasser ...
Besonders dramatisch: Der Vater schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Nur durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnten beide rechtzeitig geborgen werden. Der Sohn war stark unterkühlt, blieb aber letztlich wohlauf.
Nicht erstes Unglück an Neuer Donau
Bereits am Freitag hatte es an der Neuen Donau einen ähnlichen Vorfall gegeben: Ein Mann war ebenfalls auf das Eis gegangen und eingebrochen. Auch er konnte gerettet werden, der Vorfall zeigt jedoch einmal mehr, wie trügerisch die Eisflächen derzeit sind.
Trotz der derzeit tiefen Temperaturen sind Natureisflächen wie die Neue Donau grundsätzlich nicht zum Betreten freigegeben. Der Grund: Diese Gewässer sind grundwassergespeist, wodurch die Eisdecke von unten her ungleichmäßig ausdünnt. Das vergleichsweise warme Grundwasser – rund sieben Grad – verhindert eine stabile Eisbildung und macht die Fläche besonders tückisch.
Sofort Feuerwehr-Notruf wählen
Besonders gefährlich sind Uferzonen, Zu- und Abflüsse, Brückenbereiche sowie Pfeiler, wo sich offene oder geschwächte Stellen bilden können. Die Einsatzkräfte appellieren daher eindringlich, Natureisflächen keinesfalls zu betreten und Kinder in Gewässernähe nie unbeaufsichtigt zu lassen. Sollte dennoch jemand einbrechen, ist sofort der Feuerwehr-Notruf 122 zu wählen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.