Gefährlicher Erreger?
Mysteriöses Sterben: Viele Babys in Russland tot!
In einer Geburtsstation der sibirischen Stadt Nowokusnezk sind nach russischen Medienberichten seit Neujahr zahlreiche Neugeborene gestorben.
Die Geburtsstation Nr. 1 der städtischen Klinik sei geschlossen worden, weil bei Mitarbeitern verstärkt Erreger von Atemwegskrankheiten nachgewiesen worden seien, berichtete die Agentur Ria Nowosti.
Die daraus entstandenen Folgen sind katastrophal: Die staatliche Nachrichtenagentur Tass schrieb von neun toten Säuglingen, Ria Nowosti sogar von zehn toten Babys. Sie beriefen sich auf Quellen im Gesundheitswesen des Gebietes Kemerowo. Das Staatliche Ermittlungskomitee der Region eröffnete nun ein Verfahren wegen mutmaßlicher Fahrlässigkeit des medizinischen Personals.
Die Stadt Nowokusnezk im Kohle- und Industrierevier Kusbass hat eine halbe Million Einwohner und liegt etwa 3100 Kilometer östlich der russischen Hauptstadt Moskau.
