Gefährlicher Erreger?

Mysteriöses Sterben: Viele Babys in Russland tot!

Ausland
13.01.2026 11:15
Diese Klinik wurde für die Babys zur Todesfalle.
Diese Klinik wurde für die Babys zur Todesfalle.(Bild: Screenshot Yandex Maps)

In einer Geburtsstation der sibirischen Stadt Nowokusnezk sind nach russischen Medienberichten seit Neujahr zahlreiche Neugeborene gestorben.

Die Geburtsstation Nr. 1 der städtischen Klinik sei geschlossen worden, weil bei Mitarbeitern verstärkt Erreger von Atemwegskrankheiten nachgewiesen worden seien, berichtete die Agentur Ria Nowosti.

Die daraus entstandenen Folgen sind katastrophal: Die staatliche Nachrichtenagentur Tass schrieb von neun toten Säuglingen, Ria Nowosti sogar von zehn toten Babys. Sie beriefen sich auf Quellen im Gesundheitswesen des Gebietes Kemerowo. Das Staatliche Ermittlungskomitee der Region eröffnete nun ein Verfahren wegen mutmaßlicher Fahrlässigkeit des medizinischen Personals.

Die Stadt Nowokusnezk im Kohle- und Industrierevier Kusbass hat eine halbe Million Einwohner und liegt etwa 3100 Kilometer östlich der russischen Hauptstadt Moskau.

