Josh Duhamel freut sich auf weiteren Nachwuchs

Süße Baby-News von Josh Duhamel: Der Schauspieler erwartet mit seiner Frau Audra Mari sein zweites Kind. Die 32-jährige ehemalige Schönheitskönigin verkündete die frohe Botschaft in einem herzigen Social-Media-Post.
Darin verriet sie, dass das Paar eine Tochter erwartet. Damit darf sich die Familie auf ihr erstes Mädchen freuen, nachdem Duhamel und Mari 2024 bereits Eltern von Söhnchen Shepherd wurden. Duhamel ist außerdem Vater des 12-jährigen Axl aus seiner ersten Ehe mit Fergie.
„Können es kaum erwarten ...“
In einem Beitrag auf Instagram schrieb die überglückliche Mari: „Eine kleine Tochter wird unsere Geschichte bereichern ... Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen.“
Die 32-Jährige fügte zudem eine Reihe von Bildern hinzu, auf denen sie ihren Babybauch zeigt.
„Ehrlich gesagt, war sie mir zu jung“
Die süßen Baby-News kommen nur wenige Tage, nachdem Duhamel darüber gesprochen hatte, wie er seine zweite Ehefrau kennengelernt hatte. Wie der Schauspieler verriet, hätten sie sich zum ersten Mal bei ihm daheim getroffen. Doch er habe eine Beziehung mit Mari wegen des Altersunterschieds von 21 Jahren ausgeschlossen.
„Wir hatten ein Barbecue bei mir zu Hause ... Sie und ich standen in Kontakt, weil ich wusste, dass sie aus North Dakota stammt und bei der Miss USA wirklich sehr gut abgeschnitten hatte. Ich habe sie nicht eingeladen, weil ich mit ihr ausgehen wollte, denn ehrlich gesagt, war sie mir zu jung“, schmunzelte der 53-Jährige im Interview mit dem Podcast „The Skinny Confidential“. Das Paar heiratete schließlich 2022.
