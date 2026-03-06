Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Star wird wieder Papa

Josh Duhamel freut sich auf weiteren Nachwuchs

Society International
06.03.2026 09:58
Josh Duhamel und seine Ehefrau Audra Mari werden wieder Eltern.
Josh Duhamel und seine Ehefrau Audra Mari werden wieder Eltern.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ethan Miller)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Süße Baby-News von Josh Duhamel: Der Schauspieler erwartet mit seiner Frau Audra Mari sein zweites Kind. Die 32-jährige ehemalige Schönheitskönigin verkündete die frohe Botschaft in einem herzigen Social-Media-Post.

0 Kommentare

Darin verriet sie, dass das Paar eine Tochter erwartet. Damit darf sich die Familie auf ihr erstes Mädchen freuen, nachdem Duhamel und Mari 2024 bereits Eltern von Söhnchen Shepherd wurden. Duhamel ist außerdem Vater des 12-jährigen Axl aus seiner ersten Ehe mit Fergie.

„Können es kaum erwarten ...“
In einem Beitrag auf Instagram schrieb die überglückliche Mari: „Eine kleine Tochter wird unsere Geschichte bereichern ... Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen.“ 

Die 32-Jährige fügte zudem eine Reihe von Bildern hinzu, auf denen sie ihren Babybauch zeigt.

„Ehrlich gesagt, war sie mir zu jung“
Die süßen Baby-News kommen nur wenige Tage, nachdem Duhamel darüber gesprochen hatte, wie er seine zweite Ehefrau kennengelernt hatte. Wie der Schauspieler verriet, hätten sie sich zum ersten Mal bei ihm daheim getroffen. Doch er habe eine Beziehung mit Mari wegen des Altersunterschieds von 21 Jahren ausgeschlossen. 

Lesen Sie auch:
Fergie und Josh Duhamel waren von 2009 bis 2019 verheiratet. Jetzt sprach der Schauspieler über ...
Das waren die Gründe
Josh Duhamel packt über Scheidung mit Fergie aus
03.03.2026

„Wir hatten ein Barbecue bei mir zu Hause ... Sie und ich standen in Kontakt, weil ich wusste, dass sie aus North Dakota stammt und bei der Miss USA wirklich sehr gut abgeschnitten hatte. Ich habe sie nicht eingeladen, weil ich mit ihr ausgehen wollte, denn ehrlich gesagt, war sie mir zu jung“, schmunzelte der 53-Jährige im Interview mit dem Podcast „The Skinny Confidential“. Das Paar heiratete schließlich 2022.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
06.03.2026 09:58
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
365.841 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
283.706 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
278.652 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2421 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2228 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2085 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Society International
Star wird wieder Papa
Josh Duhamel freut sich auf weiteren Nachwuchs
Sängerin unter Drogen?
Cops enthüllen Schock-Details zu Spears-Festnahme
Nach über 10 Jahren
Überraschung! Mendes und Gosling gemeinsam im TV
Rapper überglücklich
Capital Bra ist zum fünften Mal Vater geworden
Mit 51 am Polarkreis
Chelsea Handler feiert Nackt-Geburtstag im Schnee!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf