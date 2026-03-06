Josh Duhamel freut sich auf weiteren Nachwuchs

„Wir hatten ein Barbecue bei mir zu Hause ... Sie und ich standen in Kontakt, weil ich wusste, dass sie aus North Dakota stammt und bei der Miss USA wirklich sehr gut abgeschnitten hatte. Ich habe sie nicht eingeladen, weil ich mit ihr ausgehen wollte, denn ehrlich gesagt, war sie mir zu jung“, schmunzelte der 53-Jährige im Interview mit dem Podcast „The Skinny Confidential“. Das Paar heiratete schließlich 2022.