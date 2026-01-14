Vorfall auf Teneriffa
Tourist wollte mit toter Frau ins Flugzeug steigen
Ein Tourist wollte am Flughafen auf Teneriffa mit seiner Ehefrau die Heimreise antreten – doch bei der Sicherheitskontrolle mussten die Mitarbeiter mit Entsetzen feststellen, dass die Dame bereits verstorben war.
Skurriler Vorfall am Flughafen in Santa Cruz auf der beliebten spanischen Ferieninsel: Der 80-Jährige hatte es bei dem Vorfall im vergangenen Herbst sogar bis in die Sicherheitskontrolle geschafft, ehe das Ableben seiner Gattin auffiel.
Mitarbeiterin bemerkte kalte Hand der Touristin
Dort sei das Personal angesichts der leblosen älteren Frau misstrauisch geworden und eine Mitarbeiterin habe entsetzt bemerkt, dass deren Hand schon ganz kalt gewesen sei.
Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können. Da die Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen fand, sei der Mann nicht festgenommen worden. Woher er und seine Frau stammten und wohin genau im Ausland sie fliegen wollten, konnte die Polizei nicht sagen. Auch sei unbekannt, ob dem Mann überhaupt bewusst war, dass seine Frau gestorben war, sagte eine Polizeisprecherin.
