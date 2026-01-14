Wenn aus einem Kfz-Mechaniker ein Beamter wird

Vorweg: Es ist niemand zu Schaden gekommen, außer vielleicht der Burgenländer, der einen Schrotthaufen gekauft hat, weil er auf das Prüfungsgutachten vom 17. Mai 2024 vertraut hatte. Mehr als ein Jahr danach, beim Umbau des Kastenwagens, entdeckte der Mann etliche „kindskopfgroße Rostlöcher“, die mit Pappmaché und Fetzen zugestopft gewesen und mit Unterbodenschutz-Spray unkenntlich gemacht worden sein sollen.