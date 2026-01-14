Kränklicher Schwarz: „Bin nicht bei 100 Prozent“

„Ich habe gestern zwar besichtigt, dann aber entschieden, nicht zu fahren, weil der Körper für Lauberhorn einfach zu 100 Prozent mitspielen muss, und das war nicht der Fall“, sagte Schwarz. Er werde auch für Donnerstag nichts riskieren. „Wenn es schön geht, nehme ich das Abfahrtstraining mit. Wenn nicht, ist es auch nicht tragisch – der Super-G ist eine eigene Disziplin.“