Trainingseinsatz offen

Kränklicher Schwarz: „Bin nicht bei 100 Prozent“

Ski Alpin
14.01.2026 16:19
Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Skistar Marco Schwarz hat noch mit den Nachwirkungen eines Infekts zu kämpfen, einem Start am Freitag im Super-G von Wengen steht aber nichts im Weg. 

0 Kommentare

Das erklärte der Kärntner am Mittwoch. „Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, doch es geht schon deutlich besser“, erklärte der Sieger des Super-G von Livigno am Mittwoch. Ob Schwarz am Lauberhorn-Abfahrtstraining am Donnerstag teilnehmen wird, ist noch offen. Das Dienstag-Training hatte der 30-Jährige ausgelassen.

Lukas Feurstein
Lukas Feurstein(Bild: GEPA)

  „Ich habe gestern zwar besichtigt, dann aber entschieden, nicht zu fahren, weil der Körper für Lauberhorn einfach zu 100 Prozent mitspielen muss, und das war nicht der Fall“, sagte Schwarz. Er werde auch für Donnerstag nichts riskieren. „Wenn es schön geht, nehme ich das Abfahrtstraining mit. Wenn nicht, ist es auch nicht tragisch – der Super-G ist eine eigene Disziplin.“

Feurstein hat Virus komplett überwunden
Der Kombi-Weltmeister von 2021 in Cortina fing sich das Virus wie auch einige Betreuer und Lukas Feurstein in Adelboden ein. Feurstein hat die Erkrankung bereits komplett weggesteckt und wird am Donnerstag auf jeden Fall trainieren.

(Bild: GEPA)

Gar nicht nach Wengen gereist ist Max Franz. Der 36-Jährige zog sich vor einigen Tagen im Training eine Sprunggelenksverletzung zu, gab aber Entwarnung. „Ich habe das hin und wieder. Wenn ich einen Schlag bekomme oder paar Tage durchgefahren bin und die Pisten sehr anspruchsvoll ist, dann kann es sein, dass der Schienbeinmuskel ein bisschen zumacht.“

Lesen Sie auch:
Max Franz
Das Sprunggelenk
Wahnsinn! Ski-Pechvogel Franz wieder verletzt
12.01.2026
ÖSV-Mann vorne dabei
Erstes Abtasten in Wengen: Einer fuhr allen davon!
13.01.2026

„Es geht mir im Grunde sehr gut“
Mittlerweile sei wieder alles in Ordnung, betonte der Kärntner. „Es geht mir im Grunde sehr gut. Ich bin happy, wie es läuft. Ich weiß aber, dass ich noch viele Fahrten brauche, damit ich Sicherheit bekomme und die Materialabstimmung passt“, sagte Franz.

Mehr Ski Alpin
Trainingseinsatz offen
Kränklicher Schwarz: „Bin nicht bei 100 Prozent“
Cheftrainer staunte
Im Blindflug mit 115 km/h zum Abfahrtstriumph
Seidler auf Rang fünf
Greber verpasst Top-10, bleibt aber in den Top-3
„Sehe ich nicht so“
Ski-Legenden streiten sich um Dominator Odermatt!
Beim Heimrennen
Italienerin schnappt ÖSV-Speedgirls Doppelsieg weg

