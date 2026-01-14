Sturz! Gesamtführender bricht sich Schlüsselbein

„Ich höre nicht auf“

Sanders will die Rallye in Saudi-Arabien, die am Samstag zu Ende geht, aber noch nicht aufgeben. „Ich möchte weitermachen, ich wäre heute nicht ins Ziel gefahren, wenn ich nicht weitermachen wollte“, betonte der Titelverteidiger. „Mama und Papa haben mich nicht zu einem erzogen, der aufgibt, also steige ich jetzt nicht aus. Solange mir niemand sagt, ich solle aussteigen, oder mich aus dem Rennen zerrt, höre ich nicht auf.“ Den Tagessieg holte sich Adrien Van Beveren 3:49 Minuten vor Brabec.