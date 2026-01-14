Diese Gebiete haben die USA schon gekauft

Nach dem Zweiten Weltkrieg etwa bot das Weiße Haus Gold im Wert von 100 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 86 Millionen Euro). Die Insel sei doch „völlig wertlos“, hieß es. Zu einem Kauf von Grönland kam es damals nicht. In anderen Fällen waren die US-Kaufambitionen erfolgreicher. So ging beispielsweise das riesige Areal Louisiana 1803 für 15 Millionen US-Dollar (umgerechnet 12,87 Millionen Euro) von Frankreich an die USA. Das damalige US-Territorium wurde damit verdoppelt. Heute entspricht das Gebiet, das vom Mississippi bis zu den Rocky Mountains reicht, rund einem Viertel der US-Fläche und ist viel größer als der gleichnamige Bundesstaat.