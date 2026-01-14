„Bin am Limit!“

Vor allem für die Sportler wäre dieser Schritt enorm wichtig! „Es wird Zeit, dass sich endlich etwas tut. Auch wenn es dann keine Millionen geben wird, aber es ist ein Grundstock, mit dem man anfangen kann. Mir hätte das in der Vergangenheit einige Jahre erspart“, sagt Wagner. Andreas Koferl, zweifacher IDM-Champ und zukünftiger Supersport-WM-Starter, hofft durch eine Anerkennung auch auf neue Möglichkeiten (Heeres- bzw. Polizeisport): „Das wäre eine große Hilfe, es würde die Möglichkeit, den Sport als Leistungssport auszuüben, erleichtern. Es geht so auch, aber ich bin am Limit“, so der Polizeischüler. Ein Status als Polizeisportler, den er aktuell als Motorsportler noch nicht bekommen kann, wäre natürlich hilfreich.