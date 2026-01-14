Die Austrian Motorsport Federation arbeitet intensiver denn je daran, dass Motorsport ein Vollmitglied von Sport Austria wird. Womit unsere so vielen erfolgreichen PS-Asse um Neo-Weltmeister Lukas Höllbacher, IDM-Champ Andreas Kofler oder Rallye-Dominator Simon Wagner auch endlich Förderungen bekommen könnten.
Die Erfolgsmeldungen der (OÖ-)Motorsportler nehmen kein Ende! Zumal – wie berichtet – nach dem verspäteten Supermoto-WM-Titel für Lukas Höllbacher Leo Rammerstorfer einen Startplatz für die Moto3-WM ergatterte. Und zuletzt eröffnete der fünffache Rallye-Champ Simon Wagner die Staatsmeisterschaft mit seinem ersten Sieg bei der „Jänner“.
Was die drei wie auch alle anderen Motorsportler in Österreich aber noch verbindet? Dass sie einen Sport ausüben, der offiziell keine anerkannte Sportart ist. Von staatlichen Förderungen ist trotz enormer Kosten erst recht keine Rede. Was sich nun aber ändern könnte. Denn die Austrian Motorsport Federation (AMF) arbeitet intensiver denn je daran, dass Motorsport als ordentliches Mitglied von Sport Austria, vormals Bundes Sport Organisation, anerkannt wird.
„Sehr optimistisch.“
„Wir waren bisher mit der AMF Teil des ÖAMTC, aber kein eigener Rechtskörper und somit auch kein Thema für Sport Austria. Weshalb wir den Verein Austria Motorsport gegründet haben“, so Generalsekretär Michael Fehlmann. In zwei Wochen findet die konstituierende Generalversammlung statt. „Dann werden wir die weitere Vorgehensweise besprechen, damit wir die ganzen Kriterien eines ordentlichen Mitglieds erfüllen können. Ich sehe der Zukunft sehr optimistisch entgegen“, betont Fehlmann.
„Bin am Limit!“
Vor allem für die Sportler wäre dieser Schritt enorm wichtig! „Es wird Zeit, dass sich endlich etwas tut. Auch wenn es dann keine Millionen geben wird, aber es ist ein Grundstock, mit dem man anfangen kann. Mir hätte das in der Vergangenheit einige Jahre erspart“, sagt Wagner. Andreas Koferl, zweifacher IDM-Champ und zukünftiger Supersport-WM-Starter, hofft durch eine Anerkennung auch auf neue Möglichkeiten (Heeres- bzw. Polizeisport): „Das wäre eine große Hilfe, es würde die Möglichkeit, den Sport als Leistungssport auszuüben, erleichtern. Es geht so auch, aber ich bin am Limit“, so der Polizeischüler. Ein Status als Polizeisportler, den er aktuell als Motorsportler noch nicht bekommen kann, wäre natürlich hilfreich.
