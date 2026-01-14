Passagiere mussten fünf Stunden am Rollfeld warten

Andere Airlines entschieden sich dazu, in Graz vom Flugzeug auf den Bus zu wechseln und die Passagiere so nach Wien zu bringen. „Es ist immer die Entscheidung der Fluglinie, ob man die Sperre abwartet oder nicht“, erklärt Doris Pölt, Sprecherin des Graz Airport. Gegen Mittag war dann zum Glück auch für den „Dreamliner“ die Weiterreise nach Wien möglich.