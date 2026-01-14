Verstappen: Kein Wechsel, kein Rekord, klare Worte

„Kinder meine größte Motivation“

Doch Verstappen macht auch klar: Eine ewige Karriere in der Königsklasse ist für ihn kein Ziel. „Darauf können Sie wetten, dass ich nicht mit 40 noch in der Formel 1 fahren werde. Mit 40 stehe ich höchstens als Teamchef in einer anderen Rennserie an der Box“, sagte der Familienvater. Auch Rekordjagden reizen ihn nicht. Die sieben WM-Titel von Michael Schumacher und Lewis Hamilton sind für ihn kein Maßstab. „Es gibt für mich nichts Wichtigeres als die Familie. Die Kinder sind meine größte Motivation“, betonte er.