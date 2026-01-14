Verstappen: Kein Wechsel, kein Rekord, klare Worte

Max Verstappen bezieht klar Stellung! Der vierfache Formel-1-Weltmeister hat allen Wechselgerüchten eine deutliche Absage erteilt und will seinen Vertrag bei Red Bull bis zum Ende erfüllen. Gleichzeitig dämpft der Niederländer die Erwartungen an die Zukunft.
„Ich bin jetzt 28 Jahre alt und habe noch bis 2028 einen Vertrag mit Red Bull. Diesen möchte ich auch erfüllen. Zum jetzigen Zeitpunkt schließe ich einen Teamwechsel aus“, erklärte Verstappen im Interview mit dem Schweizer „Blick“. Damit beendet der Dominator der vergangenen Jahre neuerlich Spekulationen um einen möglichen Abgang, nachdem ihn vor allem Mercedes zuletzt mehrfach umworben hatte.
„Kinder meine größte Motivation“
Doch Verstappen macht auch klar: Eine ewige Karriere in der Königsklasse ist für ihn kein Ziel. „Darauf können Sie wetten, dass ich nicht mit 40 noch in der Formel 1 fahren werde. Mit 40 stehe ich höchstens als Teamchef in einer anderen Rennserie an der Box“, sagte der Familienvater. Auch Rekordjagden reizen ihn nicht. Die sieben WM-Titel von Michael Schumacher und Lewis Hamilton sind für ihn kein Maßstab. „Es gibt für mich nichts Wichtigeres als die Familie. Die Kinder sind meine größte Motivation“, betonte er.
Seine Leidenschaft für den Motorsport geht dennoch weit über die Formel 1 hinaus. Verstappen verbringt viel Zeit im Simulator, interessiert sich für andere Rennserien und zeigt sich sogar offen für neue Abenteuer. „Irgendwann ist die Formel 1 kein Thema mehr, dafür andere Rennen. Auch die MotoGP fasziniert mich“, sagte er.
Wie stark ist Red Bull nächste Saison? „Tappen alle im Dunkeln“
Sportlich blickt Verstappen mit Skepsis auf die Zukunft. Der große Regelumbruch 2026 mit neuen Autos und Motoren sorgt für viele Ungewissheiten. „Wir haben alle keine Idee vom neuen Auto und vom neuen Motor. Ich glaube, bei den ersten Tests ab dem 26. Januar in Barcelona werden wir mehr in den Garagen stehen als auf der Strecke zu sein. Bei den zwei Februar-Tests in Bahrain sind wir dann hoffentlich alle etwas schlauer“, meinte er nüchtern. „Im Moment tappen alle im Dunkeln.“
„Tahlsohle war Budapest“
Besonders spannend: Red Bull entwickelt erstmals einen eigenen Motor, gemeinsam mit Partner Ford. Ein Risiko und ein möglicher Wendepunkt. Schon die Saison 2025 zeigte, dass Siege keine Selbstverständlichkeit mehr sind. Nachdem Lando Norris Verstappens Titelserie beendete, sprach der Niederländer offen über schwierige Phasen. „Die Talsohle war Budapest. Da lief gar nichts“, erinnerte er sich. Umso wichtiger sei die Reaktion gewesen. „Wir haben uns danach als Mannschaft wieder zusammengerauft und am Ende ein gutes Finale erlebt, mit sechs Siegen in den letzten neun Rennen.“
Ob Red Bull auch in der neuen Ära ganz vorne mitfährt, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Verstappen denkt langfristig, aber nicht endlos ...
