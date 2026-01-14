Vorarlberger Geschäftsmann in Nigeria verhaftet

Gerichtstermin am Freitag

Der Unternehmer ist Mitte Dezember 2025 bei der Ausreisekontrolle am Flughafen der nigerianischen Metropole Lagos überprüft worden. Angeblich hatte er das Geld in einem Koffer verstaut. Er wurde wegen des Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz festgenommen und sitzt seither in Lagos in Haft. Während die Staatsanwaltschaft den Vorarlberger in Untersuchungshaft sehen möchte, versucht die Verteidigung, ihren Mandanten gegen Kaution freizubekommen. Die diesbezügliche Entscheidung soll am Freitag fallen.