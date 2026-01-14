Im Blindflug mit 115 km/h zum Abfahrtstriumph

Jammern auf hohem Niveau

Einmal mehr in einer eigenen Liga fuhren Veronika Aigner und Guide Elisabeth Aigner. Die schnellsten Schwestern des Paraski-Weltcups gewannen 3,12 Sekunden vor der Südkoreanerin Sara Choi und deren Guide. Dabei war „Vroni“ im Ziel gar nicht so zufrieden gewesen: „Ich habe mir beim Besichtigen mein Knie etwas beleidigt, das habe ich am Start und auch während dem Rennen noch ziemlich gespürt. Ich hatte auch ziemlichen Respekt vor der Piste, Dienstag wäre ich bei drei Passagen fast gestürzt. Das auszublenden, ist mir nicht so gut gelungen. Die Kombination aus diesen beiden Sachen hat es nicht leicht gemacht. Aber wir sind trotzdem vorne geblieben, das ist schon cool. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau.“